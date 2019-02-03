أول قرار جروس تجاه لاعبى الزمالك بعد الخسارة المُذلة من جورماهيا

منتصر الرفاعى - ملك موسي

قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عدم منح اللاعبين راحة غدا الاثنين بعد الخسارة برباعية مقابل هدفين من جورماهيا الكيني في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

ويؤدي الفريق تدريبه غدا على أحد الملاعب القريبة من فندق إقامة الفريق استعدادا للقاء النجوم المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الحادية والعشرين للدوري.

ومن المقرر أن يؤدي اللاعبون الذين شاركوا في مباراة اليوم تدريبات استشفائية على أن يؤدي باقي اللاعبين تدريبات قوية.