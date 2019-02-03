قرارات صادمة لمجلس الزمالك بعد السقوط أمام جورماهيا الكينى

يسرى غازى

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك تجميد مستحقات اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة السويسرى كريستيان جروس بعد الخسارة المهينة أمام فريق جورماهيا الكينى. وتلقى الفارس الأبيض خسارة أمام نظيره الكينى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الجولة الأولى بدورى المجموعات فى كأس الكونفيدرالية. كما أخطر مجلس الزمالك الجهاز الفنى بعقد جلسة طارئة بعد العودة من نيروبى لمناقشة الظلم ومجاملة الجهاز لبعض اللاعبين على حساب الآخرين.

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