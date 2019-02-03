الزمالك: خسارة مباراة لا تعني نهاية العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365: علق إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك على خسارة فريقه برباعية أمام جورماهيا، مؤكدا أنها ليست نهاية العالم. وخسر الزمالك أمام مضيفه الكيني بنتيجة 2-4 في إطار الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية. وقال يوسف في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "مباراة وانتهت، مازال أمامنا 5 مباريات، ونثق في اللاعبين والجهاز الفني ولدينا ثقة في القادم". وواصل "الزمالك فريق كبير وخسارة مباراة لا تعني نهاية العالم". وشدد على أن الزمالك لديه فريق جيد ومجلس إدارة قوي، مضيفا "القادم سيكون أفضل".

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