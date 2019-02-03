تقرير.. جورماهيا "الماكر".. كيف تناولت الصحف الكينية رباعية الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

سقط فريق الزمالك برباعية مقابل هدفين لصالح جورماهيا الكيني في مباراته الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وحل الزمالك المصري ضيفًا على جورماهيا في مباراة الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية، حيث يتواجد الفريقين في المجموعة الرابعة رفقة كل من بترو أتليتكو الأنجولي ونصر حسين داي الجزائري.

افتتح الزمالك أهداف المباراة في الدقيقة السابعة من عمر المباراة عن طريق لاعبه إبراهيم حسن قبل أن يتعادل جاك توسينجي في الدقيقة 25، ثم عاد اللاعب ذاته وتقدم للفريق الكيني بالهدف الثاني في الدقيقة 38، قبل أن ينجح إبراهيم حسن في تعديل النتيجة وتسجيل الهدف الثاني له وللزمالك في الدقيقة 44 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 2-2.

وعاد الفريق المضيف وتقدم بالهدف الثالث عن طريق نيكولاس كيبكيروي من ضربة رأس في الدقيقة 51، ثم اختتم دينيس أوليش الرباعية في الدقيقة 91 من أحداث المباراة.

ويرصد الخليج 365 أبرز عناوين الصحف الكينية عقب مباراة الزمالك:

صحيفة Citizen

جورماهيا يظهر مكره ويضع الزمالك على حد السيف

الصحيفة الكينية قالت إن لاعبي الفريق الكيني تمتعوا بالكثير من المرونة وأظهروا أداء جيد أمام الزمالك.

وأضافت أن جورماهيا حقق فوزًا لا يُنسى على الزمالك المصري.

صحيفة Capitalfm Sports

جورماهيا يشهر سلاحه في وجه الزمالك

وأضافت الصحيفة أن جورماهيا افتتح مشواره في بطولة الكونفدرالية بالفوز على مضيفه الزمالك 4-2 في المباراة الافتتاحية للمجموعة الرابعة في ملعب كاساراني.

ولفتت إلى أن رجال حسن أوكتاي قدموا عرضًا رائعًا ، حيث بدأ أبطال كينيا بحثهم عن الدور ربع نهائي نهائي بأسلوب رائع.

الموقع الرسمي لجورماهيا Gormahiafc

فوز كبير.. جورماهيا يُظهر الشجاعة أمام الزمالك

ولفت الموقع الرسمي إلى أن الفريق الكيني تمكن من تسجيل رباعية في مرمى الزمالك.

كما أشاد بلاعبيه وجهودهم خلال المباراة خاصة المهاجم جاك تويسنجي إلى جانب الثنائي نيكولاس كيبكيركي ودنيس أوليش اللذين قتلا المباراة بالهدفين الثالث والرابع.

صحيفة Daily Nation

جورماهيا يفوز برباعية على الزمالك "المترنح"

واستعرضت الصحيفة أحداث المباراة، كما أشارت إلى أن أوليتش يسير على خطى أخيه الراحل ستيف أوكومو الذي أحرز هدفه الوحيد الفوز 1-0 على الزمالك في المرة الأخيرة التي واجهها الفريقان في عام 1998.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراته المقبلة في الجولة الثانية لدور المجموعات يوم 13 فبراير الجاري أمام نصر حسين داي الجزائري.