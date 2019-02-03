بالفيديو.. هفوة جديدة.. جورماهيا يسجل الثالث في شباك الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أحرز نيكولاس كيبكيروي لاعب فريق جورماهيا الكيني الهدف الثالث لفريقه أمام الزمالك في المباراة التي تقام حاليًا ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الأولى من مسابقة الكونفدرالية.

هدف جورماهيا الثالث جاء في الدقيقة 51 من زمن أحداث الشوط الثاني من كرة رأسية رائعة سددها نيكولاس كيبكيروي ليعيد التقدم لفريقه وتصبح النتيجة (3-2) لبطل كينيا.

وكان جاك تويسينجي سجل هدفي جورماهيا، في المقابل أدرك إبراهيم حسن هدفي الزمالك.

جدير بالذكر أن الزمالك يتواجد في المجموعة الأولى مع نصر حسين داي الجزائري وبترو أتيلتكو الأنجولي بجانب جورماهيا الكيني.