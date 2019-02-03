أكد أسماعيل يوسف ، عضو مجلس ادارة الزمالك ، والقائم بمهام أمين الصندوق ، بأن تم أغلاق ملف مباراة جورماهيا الكينى بعد انتهاء اللقاء ، وأن الخسارة لن تمنع الفارس الأبيض من التأهل الى دور ال 8 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية .
وأشار تيجانا بأن ، لديه ثقة كاملة في تأهل الزمالك وتخطى دور المجموعات ، والفريق قادر على أن يحصد 15 نقطة والفوز في المباريات الخمسة المتبقية له بالمجموعة .
وكشف عضو مجلس ادارة الزمالك ، بانه حرص على الحديث مع اللاعبين فور انتهاء اللقاء مباشرة ، للتأكيد لهم على ثقة الادارة في قدراتهم وامكانيتهم على التعويض خلال المواجهات المتبقية بالمجموعة ، مشيرا بانه طلب منهم أغلاق ملف اللقاء ، وانه علي ثقه أنهم رجاله وعلي قدر تحمل المسئولية
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من مجلس الزمالك بعد السقوط برباعية في الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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