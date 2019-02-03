هازارد: لهذه الأسباب أعتبر هيغواين من صفوة المهاجمين

أشاد صانع لعب تشيلسي إيدن هازارد بزميله المنضم حديثاً غونزالو هيغواين بعدما أحرز المهاجم الأرجنتيني هدفين في الفوز 5-0 على هدرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت. وانضم هيغواين إلى تشيلسي الشهر الماضي وتعافى النادي اللندني من خسارته 0-4 على بورنموث الأسبوع الماضي، وقدم عرضاً رائعاً أمام هدرسفيلد وسجل هازارد وزميله هيغواين هدفين لكل منهما. وقال اللاعب البلجيكي لمحطة النادي التلفزيونية: “كنا جميعاً في حاجة إلى ذلك، أدينا بشكل رائع لذا نحن سعداء بالنتيجة وبأسلوب لعبنا وخاصة بعد مباراة يوم الأربعاء، كان الأمر صعباً لكن أعتقد المدرب كان يريدنا أن نرد بقوة وهذا ما حدث”. وتدرب هيغواين تحت قيادة ماوريتسيو ساري عندما كان في نابولي وأحرز 38 هدفاً في موسمهما الأخير معاً في 2015-2016. وأكد هازارد أنه استفاد من التدريب مع هيغواين لحوالي عشرة أهداف وأكد ثقته في نجاح اللاعب الأرجنتيني في إنجلترا. وقال هازارد: “تدربنا لمدة عشرة أيام، إنه مهاجم رائع ويستطيع الاستحواذ على الكرة ويستطيع اللعب من لمسة واحدة ويتحلى بالذكاء، في منطقة الجزاء هو لا يصدق ويستطيع تسجيل الكثير من الأهداف”. وسيلعب تشيلسي في الجولة المقبلة في ضيافة مانشستر سيتي بينما فاز فريق هازارد 2-0 في لقاء الدور الأول في ستامفورد بريدج في ديسمبر (كانون الأول).