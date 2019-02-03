ثلاثي الأهلي يتخلصون من الإصابة ويعلنون جاهزيتهم لمواجهة إنبي

انتظم الثلاثي علي لطفي وحمدي فتحي وإسلام محارب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأحد، والمقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

وتعافى لطفي من الإصابة في الكتف، فيما تعافى حمدي فتحي من إجهاد في العضلة الأمامية، بينما تعافى محارب من شد في العضلة الخلفية.

وغاب الثلاثي عن مباراة الأهلي أمس أمام سيمبا التنزاني، والتي فاز فيها المارد الأحمر بخماسية نظيفة، بسبب الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي بعد غد الثلاثاء على ستاد بترو سبورت في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.