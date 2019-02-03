الزمالك يسقط أمام جورماهيا برباعية

حقق فريق جورماهيا الكيني فوزًا على نظيره الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة، التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وتقدم الزمالك بهدف عن طريق إبراهيم حسن ثم تعادل جورماهيا بالدقيقة 26، وتقدم بالدقيقة 38، ثم تعادل الفريق الأبيض عن طريق إبراهيم حسن بالدقيقة 44، ثم تقدم جورماهيا بالدقيقة 50 عن طريق اللاعب «كيبكروي»، وفي الدقيقة 90 يُسجل الفريق الكيني الهدف الرابع عن طريق اللاعب أوليتش.