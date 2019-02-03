الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي بمحضارة لاسارتي

عقد الأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع لاعبيه قبل انطلاق مران الفريق الأحمر اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.
وطالب لاسارتي خلال هذه المحاضرة بإغلاق ملف البطولة الإفريقية، والفوز أمس على سيمبا التنزاني، والتركيز في المباراة المقبلة أمام إنبي.
وكان الأهلي قد فاز أمس على سيمبا التنزاني بخمسة أهداف دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي بعد غد الثلاثاء على ستاد بترو سبورت في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
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