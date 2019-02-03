رسميا.. الأمن يحذر جماهير الأهلي من حضور نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة

قال رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالأهلي إن النادي تلقى اليوم الأحد خطابًا رسميًا من اللجنة المنظمة للبطولة العربية للكرة الطائرة، واتحاد الكرة الطائرة، جاء فيه أنه بناءً على الاجتماع الذي تم مع الجهات الأمنية فقد تقرر حضور 500 عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، وأيضًا أولياء أمور لاعبات الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي، ولا يوجد حضور جماهيري في فعاليات اليوم النهائي في البطولة العربية العشرين للأندية «سيدات» للكرة الطائرة المقامة بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي اليوم الأحد.

وأكد الخطاب على أن الحضور سيكون بموجب البطاقة وكارنيه عضوية النادي، أو بناء على الكشف المرسل من قبل النادي.