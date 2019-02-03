شاهد.. كوسيلني يسجل هدف التعادل لأرسنال أمام مانشستر سيتي

كتب- أحمد البادي تمكن فريق آرسنال من إدراك التعادل مع نظيره مانشستر سيتي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي يقام بينهما، على ستاد الاتحاد، ضمن الجولة الـ25 من بينهما، على ستاد الاتحاد، ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي وسجل كوسيلني هدف التعادل لآرسنال في الدقيقة 11، من ركلة ركنية. وكان ماشستر سيتي سجل هدف التقدم في الدقيقة الأولي من عمر اللقاء عن طريق أجويرو.

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