شاهد.. إبراهيم فايق يدافع عن محمود علاء بعد خسارة الزمالك

كتب- عادل أبو الفضل

دافع الإعلامي إبراهيم فايق عن محمود علاء مدافع الزمالك، بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق مساء اليوم الأحد أمام جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين،

في إفتتاح مباريات الفريق الأبيض بدور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية الافريقية.

وقال فايق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل

الإجتماعي "تويتر": "محمود علاء لعب أكثر من 20 مباراة مع الزمالك، بدون خطأ واحد، ويكون أحد نجوم الفريق".

وواصل "واليوم الفريق كله بعيد عن مستواه وحالته الفنية، فأصبح محمود علاء لاعب لا يفقه شيء؟؟؟".