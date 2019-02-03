مروان محسن يخوض تدريبات تأهيلية في التتش

خاض مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانًا تأهيليًا منفردًا، اليوم، على ملعب التتش، تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل.
وأدي مروان جلسة في الجيم، ثم خاض تدريبات قوية ضمن برنامجه التأهيلي.
وحرص خالد محمود، طبيب الفريق، علي عقد جلسة مع اللاعب ومتابعته أثناء أداء برنامجه التأهيلي للاطمئنان على حالته.
وكان مروان، قد تعرض لإصابة في العضلة الأمامية، أبعدته عن المشاركة الجماعية.
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