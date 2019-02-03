انعقاد الاجتماع الأول للجنة الرياضيين بمجمع الأمير فيصل بالرياض

السعودية - ليندا سليم: عقد اليوم الاجتماع التأسيسي الأول للجنة الرياضيين السعودية وذلك في القاعة الصغرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

وفاز بعضوية لجنة الرياضيين السعوديين كل من اللاعبين: هاني آل محمد بنيله لـ37 صوتا، وإبراهيم المعيقل بـ31 صوتا، وبدر الدغيثر بـ28 صوتا، ويعقوب الشمراني بـ27 صوتا.

وعلى مستوى السيدات فازت ميسون الصويغ بعضوية اللجنة بعد نيلها لـ29 صوتا، وبروق السدحان بـ28 صوتا، ولمى الفوزان بـ26 صوتا.

وسيتم اختيار رئيس اللجنة وعضو مرشح من قبل رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية خلال الفترة القريبة المقبلة.

من جهته قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

وقال سموه :إن طموحهم في الفترة المقبلة هو إنشاء لجنة لاعبين في كل اتحاد الأمر الذي سيسهل من عملية الوصل بين الرياضيين ومسؤولي

ومدير العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد والرئيس التنفيذي المكلف للجنة الأولمبية العربية السعودية عبدالعزيز العنزي وأكثر من 50 لاعباً ولاعبة من رياضيي المملكة.وفاز بعضوية لجنة الرياضيين السعوديين كل من اللاعبين: هاني آل محمد بنيله لـ37 صوتا، وإبراهيم المعيقل بـ31 صوتا، وبدر الدغيثر بـ28 صوتا، ويعقوب الشمراني بـ27 صوتا.وعلى مستوى السيدات فازت ميسون الصويغ بعضوية اللجنة بعد نيلها لـ29 صوتا، وبروق السدحان بـ28 صوتا، ولمى الفوزان بـ26 صوتا.وسيتم اختيار رئيس اللجنة وعضو مرشح من قبل رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية خلال الفترة القريبة المقبلة.من جهته قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصلخلال حلقة النقاش التي جرت مع اللاعبين في نهاية الاجتماع أن لجنة الرياضيين السعودية هي أهم لجنة تم انشاؤها حتى اليوم، كونها معنية بأهم عنصر رياضي وهو اللاعبين واللاعبات، مضيفاً أن الهدف من إنشاء هذه اللجنة هو خدمة الرياضيين السعوديين وتطوير مستوياتهم وتذليل جميع المشاكل والعقبات التي تواجههم على المستوى الرياضي والمهني وذلك في سبيل تمثيلهم للرياضة السعودية على أكمل وجه.وقال سموه :إن طموحهم في الفترة المقبلة هو إنشاء لجنة لاعبين في كل اتحاد الأمر الذي سيسهل من عملية الوصل بين الرياضيين ومسؤولي الرياضة في المملكة، مقدماً تهنئته للفائزين والفائزات بعضوية لجنة الرياضيين السعودية

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