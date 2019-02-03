شاهد.. مانشستر سيتي يخطف أرسنال بهدف مبكر عن طريق أجويرو

تقدم مانشستر سيتي على أرسنال، بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الاتحادضمن منافسات الـ25 من الدوري الإنجليزي.
سجل أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الهدف الأول في الثانية 48 من عمر المباراة، بعد تمريرة عرضية من لابورتي، ضربها أجويرو برأسه داخل الشباك.
شاهد الهدف..
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