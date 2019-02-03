اونلاين | انطلقت الآن koralive مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال اليوم بث مباشر فى الدورى الإنجليزي (بث مباشر)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلقت الآن koralive مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال اليوم بث مباشر فى الدورى الإنجليزي (بث مباشر) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع ” الخليج 365 الأليكتروني″ بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وارسنال المحترف ضمن صفوفه المصري محمد النني، في إطار منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ارسنال ومانشستر سيتي الدوري الانجليزي 2019

تقام مباراة ارسنال ومانشستر سيتي اليوم الاحد 3/2/2019 في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وارسنال فى الدوري الانجليزي 2019

وتنقل مباراة ارسنال ومانشستر سيتي عبر قناة beIN SPORT 2HD وبتعليق خالد الجندى.

التشكيل المتوقع لمباراة لمباراة ارسنال ومانشستر سيتي

«آرسنال» حراسة المرمى: بيتر تشيك

المدافعون: بيليرين، موستافي، سوكراتيس، نيلز

لاعبو الوسط: توريرا، جرانيت شاكا، هنريك مخيتاريان، مسعود أوزيل، أوباميانج.

المهاجمون: ألكسندر لاكازيت.

وعلى الجانب الآخر تأتي تشكيلة السيتي المتوقعة:

«مانشستر سيتي » حراسة المرمى: إيدرسون مورايس

المدافعون: جايل ووركز، جون ستونز، لابورتي، بينيامين ميندي.

لاعبو الوسط: فيرناندينيو، ديفيد سيلفا، كيفين دي بروين، رياض محرز، ليروى ساني.

المهاجمون: كون سيريجو أجويرو.

مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي فى الدورى الانجليزي بث مباشر