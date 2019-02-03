اونلاين | بث مباشر مانشستر سيتي ضد ارسنال الان بث مباشر لحظة بلحظة

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بث مباشر مانشستر سيتي ضد ارسنال الان بث مباشر لحظة بلحظة

يواجه مانشستر سيتي نظيره آرسنال، مساء اليوم الأحد، بملعب “الاتحاد” في قمة مباريات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بث مباشر مانشستر سيتي ضد ارسنال الان بث مباشر لحظة بلحظة

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة خلف ليفربول بفارق خمس نقاط، وتوتنهام صاحب المركز الثاني بعدما تغلب أمس على نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف بفارق نقطة واحدة، بينما يحتل آرسنال المركز الرابع برصيد 47 نقطة، وخسر مانشستر سيتي في الجولة الماضية ضد نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1 – 2، بينما تغلب آرسنال على كارديف سيتي بالنتيجة ذاتها.

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وتراجع سيتي للمركز الثالث برصيد 56 نقطة، حيث ارتقى توتنهام للوصافة برصيد 57 نقطة بعد فوزه على نيوكاسل، ويتربع ليفربول على القمة برصيد 61 نقطة قبل مواجهة وست هام.

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موعد مباراة مانشستر سيتي وارسنال والقنوات الناقلة:-

البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 25).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : الاتحاد .

المعلق : خالد الحدي .

نتيجة مباراة الذهاب : آرسنال (0-2) مانشستر سيتي.

موعد المباراة :

7:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:30 مساءاً بتوقيت مصر .

6:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

6:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

6:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

6:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:30 مساءاً بتوقيت العراق .

6:30 مساءاً بتوقيت السودان .

7:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

5:30 مساءاً بتوقيت تونس .

5:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

5:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

8:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

7:30 مساءاً بتوقيت قطر.

4:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

7:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

أما آرسنال فيسعى للثأر من مانشستر سيتي بعد الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الأولى بهدفين دون مقابل، بجانب حصد النقاط الثلاث للبقاء في صراع المنافسة على التأهل للنسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة 2 beIN SPORTS، بتعليق خالد الحدي.