اونلاين | رابط سريع Sare3 الآن بث مباشر آرسنال .. مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي اليوم| مشاهدة مباراة MAN CITY

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قفز فريق توتنهام إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه الصعب على ضيفه نيوكاسل 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري. ويدين توتنهام بالفضل في هذا الفوز للاعبه سون هيونج مين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83. ورفع توتنهام رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي، وبفارق أربع نقاط خلف ليفربول المتصدر، فيما توقف رصيد نيوكاسل عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر. وبإمكان مانشستر سيتي أن يستعيد المركز الثاني في حال فوزه على ليستر سيتي غدا الأحد. الآن بث مباشر آرسنال .. مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي اليوم| مشاهدة مباراة MAN CITY

قال فرع التحقيق في الحوادث الجوية (AAIB) إن السفينة Geo Ocean III وصلت صباح يوم الأحد إلى منطقة جيرنسي تمهيدًا لبدء البحث عن الطائرة المفقودة التي كانت تقل المهاجم الأرجنتيني إيمليانو سالا.

وبحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية BBC فإن البحث سيجري تحت الماء عن الطائرة المفقودة التي تحمل سالا والطيار ديفيد إيبوتسون، إلى جانب السفينة الممولة من القطاع الخاص بعد تبرع أكثر من لاعب لاستكمال عملية البحث عن الأرجنتيني المفقود على رأسهم نجولو كانتي لاعب تشيلسي، وثنائي باريس سان جيرمان أدريان رابيو وكيليان مبابي.

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في مباراة نارية يستضيف فريق مانشستر سيتي منافسه آرسنال في قمة مباريات اليوم الأحد في السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة في ملعب الاتحاد في لقاء الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في مباراة قوية يترقبها عشاق الكرة العالمية نظرا لقوة الفريقين، كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر.

بث مباشر مباراة آرسنال | الآن بث مباشر آرسنال .. مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي اليوم| مشاهدة مباراة MAN CITY فى الدوري الانجليزي

على أرضية ملعب الاتحاد معقل السيتزن، يدخل ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة خلف ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح بفارق خمس نقاط، وتوتنهام صاحب المركز الثاني بعدما تغلب على نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف بفارق نقطة واحدة، ويأتي آرسنال في المركز الرابع برصيد 47 نقطة، وخسر مانشستر سيتي في الجولة الماضية ضد نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1 – 2، بينما تغلب أرسنال على كارديف سيتي بالنتيجة ذاتها ، يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر.

بث مباشر مباراة آرسنال | الآن بث مباشر آرسنال .. مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي اليوم| مشاهدة مباراة MAN CITY فى الدوري الانجليزي

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة – السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة - الرابعة والنصف بتوقيت جرينتش، تذاع مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي على الهواء مباشرة عبر قناة 2 beIN SPORTS، ويقوم بالتعليق على مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، المعلق الرياضي يوسف سيف.

بث مباشر مباراة آرسنال | الآن بث مباشر آرسنال .. مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي اليوم| مشاهدة مباراة MAN CITY فى الدوري الانجليزي