اونلاين | انطلقت الشوط الأول بث مباشر .. مشاهدة مباراة الرجاء وحسنية اكادير اليوم الاحد (بث مباشر) مشاهدة مباراة الرجاء اليوم

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انطلقت الشوط الأول بث مباشر .. مشاهدة مباراة الرجاء وحسنية اكادير اليوم الاحد (بث مباشر) مشاهدة مباراة الرجاء اليوم

سيكون ملعب أدرار، مسرحًا لقمة كروية مغربية، بين حسنية أكادير وضيفه الرجاء البيضاوي، غدًا الأحد، في الجولة الأولى بدور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وتضم المجموعة الأولى، 3 أندية مغربية وهي حسنية أكادير والرجاء البيضاوي حامل اللقب ونهضة بركان، بجوار أوثو دويو الكونغولي.

وتشير كافة التوقعات أن مواجهة حسنية أكادير والرجاء البيضاوي لن تكون سهلة على الفريقين، عطفًا على تحضيراتهما الجيدة.

ويسعى الفريق البيضاوي لتحقيق بداية موفقة في دور المجموعات، رغم أنه يعاني من غياب العناصر المهمة أمثال عمر بوطيب وعبد الرحيم الشاكير وسند الورفلي.

ويدخل الفريق البيضاوي، مباراة الغد بثوب فني جديد، إذ سيقوده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، في أول مباراة له، خلفًا للمدرب الإسباني المُقال خوان كارلوس جاريدو.

بينما يشكو حسنية أكادير، من غياب نجمه كريم البركاوي للإصابة، وهو ما يشكل ضربة موجعة للفريق.

ويتسلح حسنية أكادير بعاملي الأرض والجمهور، حيث يبحث عن أول فوز له في دور المجموعات، بعد أن حقق سابقة في تاريخه، بتأهله لأول مرة إلى هذا الدور.

وستعرف المباراة، الحضور الجماهيري الكبير، نظرًا لأهمية المواجهة، مما دفع مجلس إدارة حسنية أكادير لإصدار بيان، يشدد على ضرورة التحلي بالروح الرياضية، والمساعدة على إنجاح المباراة.

انطلقت الشوط الأول بث مباشر .. مشاهدة مباراة الرجاء وحسنية اكادير اليوم الاحد (بث مباشر) مشاهدة مباراة الرجاء اليوم

