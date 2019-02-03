اونلاين | كورة اون لاين مشاهدة مباراة الرجاء وحسنية اكادير بث مباشر بتاريخ 03-02-2019 كأس الكونفيدرالية الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة اون لاين مشاهدة مباراة الرجاء وحسنية اكادير بث مباشر بتاريخ 03-02-2019 كأس الكونفيدرالية الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حسنية اكادير Vs الرجاء الرياضي.
البطولة : كأس الكونفيدرالية الأفريقية (دور المجموعات – الجولة الأولى).
القنوات الناقلة : بي إن سبورت HD1 .
الملعب : ملعب أدرار .
المعلق : جواد بدة .
موعد المباراة :
7:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
6:00 مساءاً بتوقيت مصر .
6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
6:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
6:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
6:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
7:00 مساءاً بتوقيت العراق .
6:00 مساءاً بتوقيت السودان .
7:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
6:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
5:00 مساءاً بتوقيت تونس .
5:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
5:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
8:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
7:00 مساءاً بتوقيت البحرين.