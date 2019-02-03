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اونلاين | كورة اون لاين مشاهدة مباراة الرجاء وحسنية اكادير بث مباشر بتاريخ 03-02-2019 كأس الكونفيدرالية الأفريقية

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة اون لاين مشاهدة مباراة الرجاء وحسنية اكادير بث مباشر بتاريخ 03-02-2019 كأس الكونفيدرالية الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسنية اكادير Vs الرجاء الرياضي.

البطولة : كأس الكونفيدرالية الأفريقية (دور المجموعات – الجولة الأولى).

القنوات الناقلة : بي إن سبورت HD1 .

الملعب : ملعب أدرار .

المعلق : جواد بدة .

موعد المباراة :

7:00 مساءاً بتوقيت .

6:00 مساءاً بتوقيت مصر .

6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

6:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

6:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

6:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:00 مساءاً بتوقيت العراق .

6:00 مساءاً بتوقيت السودان .

7:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

5:00 مساءاً بتوقيت تونس .

5:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

5:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

8:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

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