اونلاين | بث مباشر لايف مباراة النجم الساحلي والصفاقسي في الكونفدرالية

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بث مباشر لايف مباراة النجم الساحلي والصفاقسي في الكونفدرالية

يلتقي النجم الساحلي التونسي مع نظيره الصفاقسي التونسي، بعد قليل في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، على الملعب الأولمبي بسوسة.

بث مباشر لايف مباراة النجم الساحلي والصفاقسي في الكونفدرالية

ويقع النجم الساحلي ونظيره الصفاقسي في المجموعة الثانية في بطولة الكونفدرالية بجانب كل من ساليتاس البوركيني وإينوجو رينجرز النيجيري.

بث مباشر لايف مباراة النجم الساحلي والصفاقسي في الكونفدرالية

وكان رود كرول، المدير الفني للصفاقسي، اعترف بصعوبة مواجهة النجم الساحلي، اليوم الأحد، في افتتاح دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

بث مباشر لايف مباراة النجم الساحلي والصفاقسي في الكونفدرالية

وقال كرول خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "لاعبو النجم الساحلي يتمتعون بخبرة كبيرة في المسابقة القارية، نمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب".

وتابع "عاقدون العزم على إسقاط النجم الساحلي، والتوقيع على بداية موفقة في دور المجموعات".

وواصل "القرعة وضعتنا في مجموعة صعبة مع النجم الساحلي وساليتاس وإينوجو رينجرز، حظوظ الترشح قائمة لكافة الأندية".