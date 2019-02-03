رياضة | بعد فضيحة جورماهيا .. ماذا يفعل الزمالك عندما يخسر "ضربة البداية" في دور المجموعات الإفريقي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فضيحة جورماهيا .. ماذا يفعل الزمالك عندما يخسر "ضربة البداية" في دور المجموعات الإفريقي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استهل الفريق الكروي بالنادي الزمالك مشواره في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بهزيمة فادحة أمام فريق جورماهيا الكيني بنتيجة 4-2 في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم الأحد، على ملعب الأخير في كينيا، ضمن منافسات الجولة الأولي.

وحملت رباعية جور ماهيا في شباك الزمالك توقيع كل من؛ توسينجي "هاتريك" ودينيس أوليتش "هدف"، بينما ثنائية القلعة البيضاء سجلها إبراهيم حسن خلال الدقيقتين "7و44".

وتعد هذه المرة الرابعة في تاريخ الزمالك الذي يبدأ فيها مشواره بمرحلة المجموعات في البطولات الإفريقية بـ"الهزيمة"، حيث سبق وخسر الزمالك 3 مرات في أولي مبارياته بدور المجموعات الإفريقي، وفي المرات الثلاث تذيل ترتيب مجموعته وودع البطولة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" نتائج الزمالك عندما يخسر "ضربة البداية" في دور المجموعات الإفريقي:

2008:

استهل الزمالك مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2008 بالخسارة أمام غريمه الأهلي 2-1، وتذيل "الفارس الأبيض" ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط وودع البطولة.

2012:

بدأ الزمالك مشواره في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، 2012 بالخسارة خارج ملعبه أمام تشيلسي الغاني بنتيجة 3-2، وتذيل بعدها ترتيب مجموعته برصيد نقطتين وودع البطولة.

2014:

خسر فريق الزمالك أمام فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة 2-1 في مستهل مشواره بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2014، وفشل في تجاوز هذا الدور بعدما تذيل ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط.