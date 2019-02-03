رياضة | مفاجأة جديدة لجماهير برشلونة بشأن عودة ميسي وديمبيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة جديدة لجماهير برشلونة بشأن عودة ميسي وديمبيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت جماهير نادي برشلونة الإسباني أخبار سارة حول عودة ليونيل ميسي للمشاركة مع الفريق في موقعة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية، أن ميسي وعثمان ديمبلي سوف يحصلان يوم غد الإثنين على التصريح الطبي للمشاركة في لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

واشارت الصحيفة، إلى أن ميسي عاني من إصابة طفيفة يوم أمس أمام فالنسيا بالدوري على مستوي الفخذ الأيمن لكن كافة المؤشرات تؤكد على أنه في حالة جيدة وسوف يشارك في اللقاء بشكل طبيعي.

أما عثمان ديمبلي عاني من التواء على مستوي القدم في مباراة ليجانيس ولكنه سيعود بشكل طبيعي للتدريبات في الساعات القادمة بعد التعافي من الانفلونزا.

واضافت الصحيفة، أن فالفيردي سيعتمد على ميسي في التشكيلة الأساسية أمام الريال، فيما سيحسم موقف ديمبيلي سواء بجلوسه على مقاعد البدلاء أو استبعاده من القائمة كاجراء احترازي.