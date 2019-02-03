رياضة | كاريك: هذا هو أفضل لاعب واجهته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاريك: هذا هو أفضل لاعب واجهته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مايكل كاريك، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق ومساعد مدرب الشياطين الحمر حاليًا، عن اللاعب الأفضل الذي واجهه خلال مسيرته الكروية.

وقال كاريك خلال تصريحات صحيفة: "أفضل لاعب لعبت ضده؟ بالتأكيد سيكون واحد من نادي برشلونة ، ليونيل ميسي ، أندريس إنيستا، تشافي هيرنانديز، سيرجيو بوسكيتس.

وأضاف قائلاً: "لعبت أيضا ضد كلارنس سيدروف، وكان هو الآخر رائعا مع الميلان .. لكن سأختار ميسي".