رياضة | تعرف على عدد مرات إلغاء الدوري المصري السابقة وأسبابها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على عدد مرات إلغاء الدوري المصري السابقة وأسبابها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الفترة الماضية تقارير انتشار تقارير عديدة، تفيد بإحتمالية إلغاء بطولة الدوري المصري، على خلفية الأزمة المشتعلة بين مسؤولي أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وبين الاتحاد المصري لكرة القدم، علاوة على تنظيم مصر كأس الأمم الأفريقية خلال يونيو المقبل.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" عدد مرات إلغاء الدوري المصري السابقة والتي وصلت إلى 9 مرات لأسباب متعددة؛ على النحو التالي :

*خلال عام 1952 لمشاركة مصر فى دورة الألعاب الأولمبية بهلسنكى، ولم تتم البطولة فى عام 1954.

*كانت نكسة 1967 سبباً فى إلغاء مسابقة الدورى لمدة 5 مواسم، ثم عادت لموسم واحد هو 1972-1973، قبل حرب أكتوبر، وإلغاء الدورى فى موسم 1973-1974، لتكون الحروب سبباً فى توقف النشاط الرياضى فى مصر (6 مرات).

*مشاركة مصر فى كأس العالم 1990، بعد أكثر من 60 عاماً من الغياب المصرى، كانت دافعاً لأن يطلب الجنرال محمود الجوهرى، مدرب منتخب مصر وقتها، إلغاء المسابقة، من أجل إعداد المنتخب المصرى للكأس العالمية.

*خلال عام 2012 كانت المرة العاشرة التى يلغى فيها الدورى المصري، ولكن ليس بسبب حروب أو استعدادا لحدث رياضى كبير، وإنما لمجزرة لم يُر مثيلها فى ملاعب كرة القدم فى العالم "مجزرة بورسعيد".