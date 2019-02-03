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رياضة | عاجل.. تطورات جديدة تحسم موقف لحاق ميسي بالكلاسيكو

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كشفت تقارير صحفية إسبانية ، عن آخر تطورات حالة ليونيل ميسي نجم بعد تعرضه للإصابة أمام خلال التعادل مع فالنسيا 2-2 ضمن منافسات الأسبوع الـ22 بالدوري الإسباني.

وقد تعرض ميسي لضربة في الفخذ الأيمن بالأمس ضد فالنسيا ليثير الشكوك حول غيابه عن الكلاسيكو ، ولكن اللاعب يتطور بشكل جيد للغاية من الانزعاج في فخذه الأيمن.


وذكرت صحيفة أس الإسبانية أن الورم الدموي في مكان إصابة ميسي، قد انخفض بشكل كبير ، اليوم الأحد ، وكذلك لا يشعر بالألم في المنطقة المصابة، وبشكل كبير جدا سيكون في قائمة البارسا لخوض مباراة الكلاسيكو ضد يوم الاربعاء المقبل.
وأوضحت مصادر داخل نادي برشلونة ، أن كل شيء يشير إلى أن ميسي سيتعافى بشكل كامل، وسيكون متاح لإرنستو فالفيردي ضد ريال مدريد يوم الاربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
لذلك ، من المتوقع أن يحضر ميسي سيوتات إسبورتيفا اليوم لإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية قبل التدريب الذي أكد للتو التشخيص الأولي لإصابته.

من حيث المبدأ ، كل شيء يشير إلى أن النجم الأرجنتيني سيتعافى بشكل كامل ومتاح لإرنستو فالفيردي.

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