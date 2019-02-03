رياضة | العقدة مستمرة .. الزمالك لا يفوز خارج ملعبه في بطولات إفريقيا منذ (31 شهرا و14 يوما)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العقدة مستمرة .. الزمالك لا يفوز خارج ملعبه في بطولات إفريقيا منذ (31 شهرا و14 يوما) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر فريق الزمالك أمام مضيفه جورماهيا الكيني بنتيجة 4-2 في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وحملت رباعية جور ماهيا في شباك الزمالك توقيع كل من؛ توسينجي "3 أهداف" ودينيس أوليتش "هدف" بينما ثنائية القلعة البيضاء سجلها إبراهيم حسن خلال الدقيقتين "7و44".

ويعتبر هذا الفوز الثاني لفريق جورماهيا ضد الزمالك خلال 6 مباريات رسمية جمعت الفريقين في البطولات الإفريقية، بينما فاز الزمالك في 3 مباريات، وحسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة بينهما.

وفشل الزمالك بعد خسارته اليوم أمام جورماهيا الكيني على ملعب الأخير، في التخلص من العقدة المتمثلة في عدم تحقيقه أي إنتصار خارج أرضه في البطولات الإفريقية منذ (31 شهرًا و14 يومًا) حيث يرجع آخر فوز للأبيض خارج ملعبه إلي 19 يونيو 2016 عندما تغلب على انيمبا النيجيري 1-0 في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الزمالك منذ إنتصاره علي إنيمبا النيجيري، 11 مباراة خارج ملعبه سواء في دوري الأبطال أو الكونفدرالية. خسر تسعة مباريات آخرها اليوم أمام جورماهيا، وتعادل في مباراتين فقط.