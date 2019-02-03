رياضة | بعد رباعية جورماهيا .. تعرف على مواعيد مباريات الزمالك المقبلة في الكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد رباعية جورماهيا .. تعرف على مواعيد مباريات الزمالك المقبلة في الكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي فريق الزمالك هزيمة قاسية أمام نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الأحد، في كينيا، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية.

وجاءت رباعية جور ماهيا في شباك الزمالك عن طريق كلاً من؛ توسينجي "3 أهداف" ودينيس أوليتش "هدف" بينما ثنائية القلعة البيضاء سجلها إبراهيم حسن خلال الدقيقتين "7و44".

- ترتيب مجموعة "الزمالك" بعد الخسارة أمام جورماهيا:

1- جور ماهيا: 3 نقاط

2- نصر حسين داي: بدون نقاط

3- بترو أتلتيكو: بدون نقاط

4- الزمالك: بدون نقاط

- مباريات الزمالك المقبلة بالكونفيدرالية:

يستضيف الزمالك نظيره نصر حسين داي في 13 فبراير الجاري، ثم يستضيف بترو أتليتكو يوم 24 من نفس الشهر، قبل أن يتوجه إلي أنجولا لخوض لقاء الإياب أمام أتليتكو 3 مارس المقبل.

ويواجه الزمالك فريق جورماهيا في القاهرة يوم 10 مارس المقبل، ويختتم مبارياته في المجموعة أمام نصر حسين داي في الجزائر يوم 17 مارس.