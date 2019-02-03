شكرا لقرائتكم خبر عن السبب الحقيقي وراء غياب تشاكا أمام السيتي والان مع التفاصيل
الخليج 365- أعلن نادي آرسنال الإنجليزي ، السبب الحقيقي وراء غياب نجمه السويسري جرانيت تشاكا عن قمة مانشستر سيتي مساء اليوم في الأسبوع الـ25 بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وخرج تشاكا من حسابات أوناي إيمري في مباراة الليلة ضد مانشستر سيتي ، وقرر مدرب آرسنال الدفع بثلاثة لاعبين في خط الوسط وهم توريرا وجندوزي وإيوبي.
ووفقًا للحساب الرسمي لآرسنال على تويتر ، يغيب تشاكا عن مباراة اليوم بسبب معاناته من شدّ في الفخذ ، وهذا هو سبب تغيبه عن تدريبات الأمس كذلك.
ولم يحدد آرسنال بعد موعد تعافي تشاكا من الإصابة للعودة للمشاركة في المباريات.
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