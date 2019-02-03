شكرا لقرائتكم خبر عن جروس: الفرصة مازالت قائمة وضغط المباريات السبب والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- قال السويسرى كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، إن بداية الأبيض في الكنفدرالية لم تكن موفقة، حيث تلقى هزيمة ثقيلة أمام جورماهيا الكينى بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وكشف جروس خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، عن أسبتب الهزيمة، قائلًا إن لاعبي الزمالك لم يكونوا على القدر الكافي من الالتزام الدفاعي والهجومي.

وأضاف جروس، أن الفريق بأكمله هو من تلقى الهزيمة اليوم، وهو أيضًا من يحقق الانتصارات، فلا داعي من إلقاء اللوم على لاعب بعينه.

وتابع: والفرصة لاتزال قائمة وعلينا أن نستفيد من الأخطاء التي وقعنا فيها ولدينا مباريات كثيرة الفترة القادمة ونركز عليها .

وأختتم جروس حديثه عن تغييراته في تشكيل الزمالك أمام جورماهيا قائلًا: إن ضغط المباريات السبب وإنه مستمر فى تلك السياسة بتغيير لاعب أو إثنين فى المرحلة المقبلة وإنه أغلق ملف الخسارة من جورماهيا بعد نهاية المباراة من أجل الاستعداد لمباراة النجوم بالدورى.