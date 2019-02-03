شكرا لقرائتكم خبر عن فيورنتينا يتعادل ايجابيا مع أودينيزى والان مع التفاصيل

بدأ الشوط الأول بهجوم قوى من فيورنتينا علي مرمى أودينيزى لكن دون جدوى و كان الرتم بعد ذلك هادئ بعض الشئ حتى الدقيقة 30 .

و حاول فريق أودينيزى شن أى هدف لكن لن يستطيع تحطيم دفاع فيورنتينا القوى لنيتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

تعادل اليوم نادى فيورنتينا بقيادة ستيفانو بيولي أمام نظيرة أودينيزى بقيادة دافيدى نقولا في اطار الدورى الايطالي الممتاز .

بدأ الشوط الثانى بهجوم قوى من أودينيزى علي مرمى فيورنتينا و شن بعض الهجمات الخطرة و بالفعل استطاع جينس ستريجر لارسن احراز الهدف الأول أودينيزى في الدقيقة 56 من اسيست ايناسيو .

و بعد الهدف هبط قليلا أداء أودينيزى و ارتفع أداء فيورينتينا و شن العديد من الهجمات الخطرة و بالفعل استطاع فرنانديز احراز الهدف الأول من مهارة فردية.

و بعد هدف التعادل هدئ الرتم قليلا حتى الدقيقة 75 و بعد ذلك شن فيورنتينا العديد من الهجمات الخطرة لكن دون جدوى لينتهى اللقاء بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

و بهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى فيورنتينا الي 30 نقطة في المركز العاشر بينما ارتفع رصيد نادى اودينيزى الي 18 نقطة في المركز 16 .