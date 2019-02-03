شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي برشلونة سيتحصلان علي التصريح الطبي غدًا الاثنين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - يبدو أن برشلونة علي موعد مع الأخبار السعيدة قبل الكلاسيكو القادم أمام غريمه التقليدي نادي ريال مدريد.

ويلتقي الفريقان في ذهاب دور قبل النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، علي ملعب الكامب نو في العاشرة والنصف مساء الأربعاء القادم.

وكشفت صحيفة الماركا الإسبانية، أن الثنائي ليونيل ميسي، وعثمان ديمبيلي، سيتحصلان على التصريح الطبي غدًا الإثنين، ولا يوجد مشاكل من أجل مشاركتهما في الكلاسيكو.

وكان الأرجنتيني أصيب خلال مواجهة فالنسيا أمس السبت، وتعرض لكدمة قوية علي مستوي الفخذ الأيمن، ولكن لن تعوقه عن المشاركة أمام الملكي.

بينما كان ديمبيلي يعاني من إلتواء في الكاحل، مما عرضه للغياب 15 يومًا، وسيعود للتدريبات الجماعية غدًا الإثنين.