شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي للقاء مانشستر سيتي وأرسنال والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي أرسنال، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : ايدرسون. خط الدفاع : والكر - لابورت - اوتاميندي. خط الوسط : فيرناندينهو - ديفيد سيلفا - دي بروين - سترلينج - برناردو - جوندوجان. خط الهجوم : سيرجو اجويرو. بينما جاء التشكيل الأساسي لفريق أرسنال :- حراسة المرمى : لينو. خط الدفاع : ليشتينيشتاينر - موستافي - كوسينلي - مونريال. خط الوسط : جندوزي - توريرا - كولاسيناك - ايوبي. خط الهجوم : لاكازيت - أوباميانج.

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