الان تتابع الحزم يقلب الطاولة على الفيصلي ويخطف فوزا قاتلا بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
استطاع فريق الحزم قلب تأخره بهدف أمام مضيفه الفيصلي بفوزه بنتيجة هدفين مقابل هدف، اليوم، في الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وتقدم الفيصلي بهدف سجله دينيلسون جونيور، في الدقيقة 55، ثم أدرك الحزم التعادل بالدقيقة 79 عن طريق باجوي، ثم أضاف هدف الفوز اللاعب أسامة الخلف في الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الضائع للمباراة، ليرتفع رصيد الحزم إلى 19 نقطة في المركز الثاني عشر، وتجمد رصيد الفيصلي عند 24 نقطة في المركز الثامن.
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