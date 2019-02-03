شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح ومكافآت في الأهلي بعد الانفراد بصدارة المجموعة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سادت حالة من الارتياح صفوف الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، عقب الفوز الكبير الذي حققه الفريق على نظيره سيمبا التنزانى بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء «السبت» على أرض ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وانفراد الفريق بصدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، فضلاً عن الانسجام والتجانس اللذين ظهرا على اللاعبين خلال المباراة، وقرر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، صرف مكافآت إجادة للاعبين، بخلاف ما تنص عليه اللائحة الأفريقية، بعدما تصدر الفريق قمة المجموعة، بالإضافة للمستوى الرائع الذي ظهر عليه الفريق في المواجهة الأفريقية، وتحفيزاً لمواصلة الانتصارات.

من جانبه، أكد الأورجوانى، مارتن لاسارتى، المدير الفنى للنادى الأهلى، أن الفريق قدم أداءً جيداً في الشوط الأول من مباراة سيمبا التنزانى، وقال عقب المباراة: «قدمنا أداء جيدا جدا في الشوط الأول، وفى الشوط الثانى هبط الأداء، وقمنا بتغيير اللاعبين الحاصلين على كروت صفراء، ومنحنا فرصة المشاركة للاعبين العائدين من الإصابات».

وتابع مدرب الأهلى: «نتائج الأهلى في الفترة الأخيرة ساعدتنا على الفوز في مباراة السبت، لكن هناك مباريات صعبة متبقية، والبطولة لم تنته، والهدف المبكر ساعدنا كثيرا»، موضحاً أن الفوز على سيمبا بخماسية مكسب مهم، والفريق ما زال أمامه 3 مباريات في دور المجموعات. وأكد «لاسارتى» أنه سعى لتقليل مجهود اللاعبين في الشوط الثانى بعد التقدم بخماسية، للحفاظ على اللياقة البدنية لعناصر الفريق الأساسية.

فاز الأهلى على سيمبا بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا. فيما كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، أن فريقه يلعب بـ60% فقط من قوته بسبب الإصابات التي تضرب العناصر الأساسية بالفريق، على رأسهم أحمد فتحى ووليد سليمان والمغربى وليد أزارو.

وأوضح «عبدالحفيظ» أن الفوز أمام فريق سيمبا التنزانى بنتيجة خمسة أهداف مقابل لا شيء، جاء من تعليمات لاسارتى، المدير الفنى للفريق، والتعاون والروح التي ظهرت بين لاعبى الفريق الأحمر. وعلق على الأزمة التي تتواجد بسبب المباريات المؤجلة ببطولة الدورى الممتاز قائلا: «الأهلى لن يفرط في حقوقه، ولكن وفقا للوائح وقواعد لجنة المسابقات التي تدير بطولة الدورى الممتاز».

وفى الوقت الذي سادت فيه حالة من السعادة، بسبب الفوز الأخير، فإن الجهاز الفنى أبدى تخوفه من أن يضرب الإرهاق اللاعبين قبل مواجهة إنبى المقرر لها غداً الثلاثاء على أرض ملعب استاد بتروسبورت في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدورى الممتاز، ولاسيما في ظل تلاحم المباريات، ما أدى لاستئناف التدريبات مباشرة دون حصول اللاعبين على القسط الكافى من الراحة، وطلب مارتن لاسارتى من أليخاندرو، مخطط الأحمال، وضع برنامج بدنى مخفف ينتظم عليه اللاعبون، مراعاةً لضغط المباريات.

فيما يجرى حمدى فتحى، لاعب الفريق، اختبارا طبيا على هامش مران اليوم، لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة إنبى غداً، خاصة أن اللاعب يعانى من إجهاد في العضلة الضامة.

فيما حذر سيد عبدالحفيظ اللاعبين من خطورة التواصل أو التحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعى «السوشيال ميديا»، وطالب مدير الكرة جميع اللاعبين بضرورة الحفاظ على حالة الهدوء التي يشهدها الفريق حالياً.

وشدد على أن عقوبة السوشيال ميديا ستكون كبيرة للغاية مثلما هو الحال في عقوبة اختراق الحظر الإعلامى التي تم تحديدها مؤخراً وتبلغ 250 ألف جنيه، وذلك في حالة عدم الرجوع إلى مدير الكرة، مؤكداً أن هذا القرار يأتى في إطار حرص الجهاز الفنى على توفير المناخ المناسب في المرحلة الحالية، خاصة أن الفريق يخوض مباريات مهمة في دورى أبطال أفريقيا، إلى جانب مبارياته في بطولة الدورى العام.