بالفيديو.. معلول يضاعف النتيجة للأهلي أمام سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ضاعف علي معلول، الظهير التونسي للأهلي، النتيجة لفريقه أمام سيمبا التنزاني، في المباراة المقامة على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري الأبطال.

جاء الهدف في الدقيقة 23 من عمر المباراة، بعد تمريرات داخل المنطقة بين حسين الشحات وجونيور أجايي وناصر ماهر، قبل أن تصل الكرة لمعلول ليودع الكرة داخل الشباك بإتقان.

وبهذا الهدف، يسجل صاحب الـ29 عامًا هدفه الخامس هذا الموسم في الموسم الجاري (2018-19) بعد مشاركته في 12 مباراة، وهو الخامس له أيضًا مع الأحمر في دوري الأبطال.

يُذكر أن الأهلي يتطلع إلى تحقيق الفوز على سيمبا لتعزيز صدارة المجموعة الرابعة في دوري الأبطال ورفع رصيده إلى سبع نقاط بعد فوزه على فيتا كلوب وتعادله مع شبيبة الساورة.