أهلي 2003 يفوز على بيراميدز بثلاثية في بطولة الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
حقق فريق الأهلي مواليد 2003، مساء اليوم السبت، فوزا عريضا على نظيره بيراميدز، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الجمهورية.
وسجل محمود حمدي هدفا مبكرا للأهلي، قبل أن يحرز محمد سرحان ثنائية، ليفوز بذلك الفريق الأحمر بثلاثة أهداف لهدف لبيراميدز.
وكرر الأهلي فوزه على بيراميدز، بعدما كان قد تخطاه في لقاء الدور الأول بنتيجة أربعة أهداف لثلاثة.
وبتلك النتيجة وصل الأهلي إلى النقطة 31، بعد الفوز في 10 مباريات والتعادل في ٤ مباريات، والهزيمة ٤ مرات.
وتمكن هجوم الأهلي من تسجيل 37 هدفاً، بينما استقبلت شباكه ٢٦ هدفاً، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام سموحة.
ويتكون الجهاز الفني للأهلي لفريق 2003 من أشرف أبو زيد مديرا فنيا، ومحمد سمارة مدرباً عاماً، ومحمد أحمد ماهر مدرباً مساعداً، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل إداري الفريق، وهاجد هاني طبيباً، وأحمد ممدوح محمد إخصائي العلاج الطبيعي.
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