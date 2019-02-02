بالفيديو.. رأس السولية تفتتح التسجيل للأهلي أمام سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

افتتح عمرو السولية لاعب وسط الأهلي التسجيل لفريقه أمام سيمبا التنزاني، في المباراة المقامة على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري الأبطال.

احتاج الأهلي ثلاث دقائق فقط ليسجل الهدف الأول أمام سيمبا بضربة رأسية من عمرو السولية، مستغلا عرضية متقنة من حسين الشحات داخل منطقة الجزاء.

ويعد هذا الهدف هو الثاني لصاحب الـ29 عامًا في دوري الأبطال، بعدما سبق له التسجيل أمام الترجي التونسي في ذهاب المباراة النهائية للنسخة الماضية من المسابقة.

يُذكر أن الأهلي يتطلع إلى تحقيق الفوز على سيمبا لتعزيز صدارة المجموعة الرابعة في دوري الأبطال ورفع رصيده إلى سبع نقاط بعد فوزه على فيتا كلوب وتعادله مع شبيبة الساورة.