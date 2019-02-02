مباشر.. الأهلي 5 - 0 سيمبا.. زلزال في برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة وحيّة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في المباراة المقرر لها على ملعب برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي - علي معلول - أيمن أشرف - سعد سمير - محمد هاني - هشام محمد - عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - حسين الشحات - جونيور أجايي.

ويسعى الأهلي لمواصلة نتائجه الإيجابية على المستوى الإفريقي حيث يتصدر المارد الأحمر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط متفوقًا على فيتا كلوب بفارق المواجهات المباشرة، ثم يأتي سيمبا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل شبيبة الساورة ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.

وكان فيتا كلوب سقط في فخ التعادل أمام شبيبة الساورة (2-2) في افتتاح مباريات المجموعة.

متابعة المباراة

الأهلي لم ينتظر كثيرًا من أجل تسجيل الهدف الأول في المباراة بعدما أحرز عمرو السولية هدف الافتتاح في الدقيقة الثالثة بعد عرضية من حسين الشحات.

وفي الدقيقة 16 حاول علي معلول أن يضاعف النتيجة لصالح الأهلي بعدما نفذ ركلة حرة مباشرة لكن تمر الكرة بجانب القائم لتظل النتيجة (1-0) لصالح الأحمر.

وهدد جونيور أجايي مرمى الأهلي في الدقيقة 21 بعد عرضية من محمد هاني يحولها أجايي إلى مرمى سيمبا لكن حارس الفريق التنزاني يتصدى للكرة.

وفي الدقيقة 23 استطاع الدولي التونسي علي معلول أن يسجل الهدف الثاني للأهلي بعد كرة بدأها حسين الشحات يمررها لأجايي ثم يمررها النيجيري لناصر ماهر ليقدم الأخير تمريرة رائعة لمعلول لتصبح النتيجة (2-0).

ومع حلول الدقيقة 31 كتب النيجيري جونيور أجايي اسمه بين قائمة الهدافين في المباراة بعدما سجل الهدف الثالث بتسديدة رائعة بعد عرضية من التونسي علي معلول.

وشهدت الدقيقة 33 تسجيل كريم نيدفيد الهدف الرابع للأهلي بعد تمريرة رائعة من حسين الشحات ليرفع الأحمر رصيده من الأهداف إلى أربعة.

وقبل نهاية الشوط الأول عاد كريم نيدفيد ليسجل الهدف الثاني له في المباراة والخامس لفريقه بعد تمريرة من المتألق حسين الشحات ليرفع رصيد الأهلي من الأهداف إلى 5.

وأجرى مارتن لاساراتي المدير الفني للأهلي التبديل الأول لفريقه بخروج علي معلول ونزول محمود وحيد القادم من صفوف مصر المقاصة في الميركاتو الشتوي.

وعاد لاسارتي في الدقيقة 70 لاستخدام ورقة أخرى من مقاعد البدلاء حيث دفع بقائد الفريق حسام عاشور ليكون بدلا لمحمد هاني ليتم الاعتماد على كريم نيدفيد في مركز الظهير الأيمن.