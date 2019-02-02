مدرب الزمالك يرد على أخبار عودته للأهلي السعودي

نفى المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، السويسري كريستيان غروس، ما أثير خلال الساعات الأخيرة حول دخوله في مفاوضات مع نادي أهلي جدة السعودي.

وقال غروس في تصريحات صحافية، اليوم السبت، إنه مستمر مع الزمالك المصري حتى نهاية عقده بشكل طبيعي، ولا يفكر في الرحيل حالياً.

وأضاف: “الجميع في حالة تركيز الآن، ولديه رغبة قوية في حصد البطولات والألقاب مع الزمالك”.

ويستعد الزمالك لمواجهة جورماهيا الكيني، غداً الأحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية).