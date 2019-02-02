دورتموند يتعادل مع فرانكفورت.. وبايرن يخسر من ليفركوزن

تعثر فريقا بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ خلال منافسات الجولة 20 على لقب الدوري الألماني لكرة القدم “بوندسليغا”.

وتعادل دورتموند المتصدر مع مضيفه آينتراخت فرانكفورت 1 – 1 وخسر بايرن حامل اللقب على يد مضيفه باير ليفركوزن 1 – 3، وفي مباريات أخرى فاز فولفسبورغ على هيرتا برلين 1 – صفر وتعادل هوفنهايم مع فورتونا دوسلدورف 1 – 1 وفيردر بريمن مع مضيفه نورنبرغ 1 – 1.

ويتصدر دورتموند جدول ترتيب البوندسليغا برصيد 49 نقطة بفارق 7 نقاط عن بايرن ميونخ الوصيف.

وعلى ملعب كومرزبنك أرينا تقدم القائد ماركو رويس بهدف لدورتموند في الدقيقة 22 ولكن لوكا يوفيتش تكفل بتسجيل هدف التعادل لفرانكفورت في الدقيقة 36. وعلى ملعب باي أرينا، أنهى بايرن الشوط الأول من مباراته أمام ليفركوزن، متقدما بهدف سجله ليون غوريتسكا في الدقيقة 41. ولكن في الشوط الثاني فرض ليفركوزن هيمنته وسجل ثلاثة أهداف حملت توقيع ليون بايلي وكيفن فولاند ولوكاس نيكولاس ألاريو في الدقائق 53 و63 و87.

وعلى الملعب الأولمبي ببرلين اقتنص فولفسبورغ فوزا غاليا من مضيفه هيرتا برلين بهدف سجله فوتر فيغورست في الدقيقة 65. الفوز رفع رصيد فولفسبورغ إلى 31 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد هيرتا عند 28 نقطة في المركز التاسع.

وعلى ملعب فرنكن ستاديون، أفلت نورنبرغ من هزيمة محققة أمام ضيفه بريمن وتعادل بهدف لمثله. وتقدم بريمن بهدف عن طريق جوهانيس إيغيستين في الدقيقة 64 ولكن قبل أربع دقائق من نهاية المباراة خطف ميكائيل اسحاق هدف التعادل لنورنبرغ. ورفع نورنبرغ رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير مقابل 27 نقطة لبريمن في المركز العاشر.

وعلى ملعب راين نيكار أرينا تعادل هوفنهايم مع دوسلدورف بهدف لمثله. ورفع هوفنهايم رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن مقابل 22 نقطة لدوسلدورف في المركز الثالث عشر. وتقدم بهدف اندريج كراماريتش بهدف لهوفنهايم من ضربة جزاء في الدقيقة 16 وأدرك روين هيننينغز التعادل لدوسلدورف في الدقيقة 46.