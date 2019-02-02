هيغواين يفتتح أهدافه في خماسية تشيلسي على هدرسفيلد

اكتسح تشيلسي ضيفه هدرسفيلد، 5 – صفر، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز “بريمر ليغ”.

وشهدت أيضا مباريات هذه الجولة فوز كريستال بالاس على فولهام 2 – صفر وولفرهامبتون على إيفرتون 3 – 1 وتعادل برايتون مع واتفورد سلبيا وساوثهامبتون مع بيرنلي 1 – 1.

وسجل أهداف تشيلسي غونزالو هيغواين، هدفين ،في الدقيقتين 16 و69 وإيدين هازارد، هدفين، في الدقيقتين الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء و66 وديفيد لويز في الدقيقة 86. ورفع تشيلسي رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد هدرسفيلد عند 11 نقطة في المركز العشرين الأخير. واستعاد تشيلسي توازنه بعد الخسارة صفر – 4 أمام بورنموث يوم الأربعاء الماضي في الدوري الإنجليزي.

وفي المباراة الثانية، فاز كريستال بالاس على فولهام 2 – صفر. وسجل هدفي كريستال بالاس لوكا ميلفوجيفيتش في الدقيقة من ركلة جزاء 25 وجيفري شلوب في الدقيقة 87. ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع عشر، وتوقف رصيد فولهام عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الثالثة، فاز ولفرهامبتون على مضيفه إيفرتون 3 – 1. وسجل أهداف ولفرهامبتون روبين نيفيس في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء وراؤول خيمينز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ولياندر ديندونكير في الدقيقة 66، فيما سجل هدف إيفرتون أندريه غوميز في الدقيقة 27. ورفع ولفرهامبتون رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد إيفرتون عند 33 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الرابعة، خيم التعادل السلبي على اللقاء الذي جمع بين برايتون وواتفورد. ورفع برايتون رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث عشر، كما رفع واتفورد رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثامن.

وفي المباراة الخامسة، تعادل ساوثهامبتون مع مضيفه بيرنلي 1 – 1. تقدم ساوثهامبتون بهدف سجله ناثان ريدموند في الدقيقة 55 وتعادل بيرنلي عن طريق آشلي بارنز في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء. ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس عشر كما رفع بيرنلي رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع عشر.