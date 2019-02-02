شاهد.. الأهلي يمطر شباك سيمبا التنزاني بخماسية مع الرأفة في الشوط الأول

كتب- صبري حافظ:

أمطر فريق الاهلي منافسه سيمبا التنزاني بخمسة اهداف نظيفة في الشوط الاول من القاء المقام حاليا بستاد برج العرب ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بدوري الابطال الافريقي.

سجل الخماسية عمرو السولية والتونسي على معلول والنيجيري جونيور اجاي وكريم نيدفيد" هدفين متتاليين" في الدقائق 2 و23 و30 و33 و39.

الشوط الاول

لم يجد الاهلي اى صعوبات في فرض سيطرته واسلوب لعبه على المنافس لوجود فوارق كبيرة بين الفريقين في كل شئ .

كان طبيعيا ان تجد الكرة في الثلث الأخير من ملعب سيمبا مع وجود تفاهم بين السوليه وحسين الشحات وناصر ماهر وجونيور اجاي

هدف مبكر

في الدقيقة الثانية ومن كرة عرضية من الشحات بعد عدة جمل تصل الكرة للسولية برأسه على يمين الحارس مسجلا الهدف الاول

استمر الطوفان الاحمر بعد الهدف الاول ويسدد معلول بجوار القائم واخرى عرضية بقدجم اجاي في يد الحارس

التنزاني

هدف ثاني

في الدقيقة 23 ومن جملة ملعوبة من اجاى لناصر لمعلول يسدد داخل المرمى مسجلا الهدف الثاني

هدف ثالث

لم تمر سبع دقائق من عرضية على معلول يضع بسهولة جونيور اجاي دون رقابة او ضغط داخل المرمى مسجلا الهدف الثالث

هدف رابع

في الدقيقة 33 ومن كرة رائعة من الشحات بعد مراوغة يضع كريم نيدفيد بطن قدمه الى داخل المرمى مسجلا الهدف الرابع

هدف خامس

في الدقيقة 39 وبمهارة وذكاء يلعب حسين الشحات كرة بينية لكريم نيدفيد خلف دفاعات سيمبا ينفرد ويضع الكرة على يسار الحارس المسكين مسجلا الهدف الخامس.