شاهد.. برشلونة يفلت من هزيمة ويتعادل أمام فالنسيا بهدفين في الدوري الإسباني

كتب- أحمد البادي:

أفلت فريق برشلونة من فخ الهزيمة أمام فالنسيا ونجح في ادراك التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، على ستاد كامب نو، في إطار الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

افتتح كيفين جاميرو التسجيل لفالنسيا في الدقيقة 24، ثم عزز فالنسيا بهدف ثان من ركلة جزاء نفذها داني باريخو في الدقيقة 32.

بينما استطاع فريق برشلونة أن يقلص الفارق عن طريق

ركلة جزاء نفذها ميسي في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني سجل ميسي هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 64 من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

بذلك يواصل برشلونة تصدره لترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، فيما يحتل فالنسيا المركز الثامن برصيد 30.