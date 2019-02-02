22 لاعبا يمثلون فلسطين فى الدورة العربية لليد وتنس الطاولة بالقاهرة

كتب - عادل يوسف ورامي جمال

أعلنت الدكتورة إيمان حسن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة العربية المدرسية لكرة اليد وتنس الطاولة المقرر إقامتها بالقاهرة خلال الفترة من 2 إلى 13 مارس، عن تلقى اللجنة قائمة بأسماء وفد المنتخب الفلسطينى المشارك فى الدورة، ويرأسه عارف عبدالكريم رئيس قسم النشاط الرياضي.

وأكدت إيمان حسن أن مصر تولي اهتماما كبيرا بالدورة العربية المدرسية، ويظهر ذلك واضحا من خلال إقامة الدورة تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأوضحت رئيس اللجنة العليا المنظمة، أن قائمة

المنتخب الفلسطينى ضمت 22 لاعبًا ولاعبة، وطاقم إدارى وفنى مكون من 6 أفراد ذكور وإناث، يمثلون الدولة العربية الشقية فى الدورة التي تقام لأول مرة في مصر.وأعربت إيمان حسن عن سعادتها البالغة بمشاركة شباب دولة فلسطين المثابر، فهم أصحاب الإرادة والهمم العالية والعزائم القوية، لذا نرحب بهم بين أحضان وطنهم الثانى مصر.