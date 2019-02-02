شاهد.. الهدف الثالث والرابع للأهلي في شباك سيمبا

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم
تقدم فريق الأهلي بالهدفين الثالث والرابع في شباك ضيفه سيمبا التنزاني، بالمواجهة التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولةالثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا.
سجل الهدف الثالث اللاعب جونيور اجاي في الدقيقة 30،
شاهد هدفا الأهلي الثالث والرابع في شباك سيمبا بدوري الأبطال...
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