بوكيتينو يحيي لاعبي توتنهام بعد الفوز الصعب على نيوكاسل

بوابة الوفد - سامح سعيد

ابدى ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني الارجنتيني لفريق توتنهام الانجليزي، سروره من لاعبي فريقه بعد نجاحهم في تحقيق فوز صعب وغال في الدقائق الاخيرة على منافسهم نيوكاسل في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ويمبلي مساء السبت ضمن مباريات الدوري الأنجليزي الممتاز .

وكان توتنهام قد فاز على نيوكاسل بهدف للكوري الجنوبي سون هيونج مين قبل نهاية المباراة بسبع دقائق ليكرر السبيرز ما فعلوه قبل اربعة ايام مع واتفورد .

وقال ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام عقب المباراة :

لا شك انها كانت مباراة صعبة خاصة وان نيوكاسل قادم من فوز مهم على مانشيستر سيتي وهو ما زاد من صعوبة المباراة وكان علينا ان نكون في افضل حالاتنا الفنية والبدنية رغم صعوبة ذلك بسبب الارهاق من المباراة السابقة .

واضاف بوكيتينو : اعتقد اننا قدمنا مباراة جيدة في ظل تتالي المباريات و الخروج المحبط من نصف نهائي كأس رابطة المحترفين وايضا الخروج

من كأس الاتحاد الانجليزي لكن علينا مواصلة العمل من اجل مواصلة المشوار في الدوري وايضا دوري الأبطال .

وحول امكانية المنافسة على لقب الدوري الانجليزي و الحصول عليه قال ماوريسيو بوكيتينو : كل شىء وارد في عالم كرة القدم لكن ما أركز عليه حاليا هي المباراة المقبلة أمام ليستر يوم الاحد المقبل ثم مواجهتنا الهامة امام بروسيا دورتموند الالماني الاربعاء بعد القادم و سيكون امامنا مهمة صعبة أمام دورتموند سواء على الصعيد الفني لأنهم فريق قوي للغاية وسيكون لهم أفضلية بدنية لانهم سيحصلون على يوم راحة اضافي عنا قبل المباراة حيث سيلعبون مباراتهم في الدوري يوم السبت .