جماهير الأهلي في ستاد برج العرب تهتف لمحمود الخطيب

كتب - محمد اللاهوني هتفت جماهير الأهلي بحرارة لشهداء مجزرة ستاد بورسعيد في مباراة سيمبا التنزاني في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. جمهور الأهلي هتف أثناء دقيقة الصمت حداداً على شهداء المجزرة "جمهور الأهلي حي والحق جاي جاي". وهتفت جماهير الأهلي لمحمود الخطيب رئيس النادي خلال الدقائق الأولى أكثر من مرة. وتقدم الأهلي بهدف عمرو السولية بعد مرور 3 دقائق من عمر اللقاء.

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