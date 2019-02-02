الأهلي يكتسح الزمالك بثلاثية نظيفه فى البطولة العربية لسيدات للطائرة

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم

اكتسحت لاعبات النادي الاهلي لاعبات الزمالك بثلاثية نظيفه في المباراه الثالثة والاخيرة من فعاليات اليوم السابع للبطوله العربيه لانديه السيدات رقم 20 بالصالة المغطاه رقم 2 بستاد القاهرة الدولى.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي الشوط 25/20 و25/17 و25/17.

وادار المباراه كل من الحكم الدولي محمد بن شيخه من تونس حكم اول والحكم الدولي أحمد القيم من

البحرين حكم ثاني والحكم الدولي محمد بن شيخه من نونس احتياطي وراقب الحكام الحكم الدولي إبراهيم النعمه من قطر والحكم الدولي خالد الحنطوبي من الإمارات اما المراقبه الفنيه للمباراه فتولاها كل من الكابتن عبدالله كايد من الكويت والدكتور عياد المصراتي من ليبيا.

واجتهدت لاعبات نادي الزمالك وبذلوا ما في وسعهم من أجل الفوز بالمباراة أما بطلات الأهلي حاصدوا اللقب والذهب السابق للبطوله العربيه لانديه السيدات.

وحضر فعاليات البطوله كل من المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري للكره الطائره وعضو اللجنه الاوليمبيه المصريه والدكتور بشير العلوان ممثل الاتحاد العربي والكابتن هناء حمزه رئيس اللجنه المنظمه والكابتن أحمد عبدالدايم مدير البطوله ورؤساء اللجان والكابتن عادل عبدالكريم البنا مساعد مدير الاتحاد العربي للكره الطائره.